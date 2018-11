Krilltvist til tingretten i Volda

Høgsterett har bestemt at rettssaka mellom Kjell Inge Røkkes Aker Biomarine og Stig Remøy-selskapet Rimfrost skal førast i søre Sunnmøre tingrett. Aker Biomarine og Rimfrost har vore ueinige om førstnemnde kjøpte kriltrålaren "Juvel" med eller utan patent. Saka skulle opp 20. august i år, men blei utsett etter strid om kvar rettssaka skulle førast. No er det bestemt at saka skal førast i Volda. Rettssaka startar 10. desember, skriv Dagens Næringsliv.