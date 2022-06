Krigen i Ukraina kan endre framdrifta ved Sjukehuset på Hjelset

Krigen i Ukraina er no den viktigaste faktoren som kan føre til endringar i økonomien og framdrifta ved det nye sjukehuset. Det går fram av ein rapport til styret i Helse Møre og Romsdal.

Bygginga er innanfor budsjettet og framdriftsplanen, men prosjektleiinga arbeider no for å auke farta på bestillinga av byggematerial, slik at ein skal unngå forseinkingar i leveransane og fordyring av prosjektet.