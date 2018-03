KrF under sperregrensen i ny måling

Etter flere svake meningsmålinger får KrF 3,6 prosent i mars. Det viser en måling gjort av Opinion på vegne av

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener at partiet havnet i en politisk spagat. KrFs nestleder Olaug Bollestad er ikke fornøyd med meningsmålingene og sier at partiet jobber med å tydeliggjøre sine politiske prioriteringer.