KrF-ja til 40 års nedbetalingstid

Interimsstyret i KrF i nye Ålesund seier ja til ekstra bompengetid for Nordøyvegen. Nordøyvegen er under bygging og vil gjere fire ferjer, ei snøggbåtrute og to ambulansebåtar overflødige. Interimsstyret meiner Nordøyvegen er ikkje eit trugsmål mot andre fylkeskommunale prosjekt. – Vegen er heilt nødvendig for at nye Ålesund skal fungere. Bygginga av Nordøyvegen kan ikkje stoppe, meiner Åse Marie Myren, leiar av interimsstyret i nye Ålesund KrF