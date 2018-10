KrF i Møre og Romsdal mot høgre

Møre og Romsdal sin delegasjon til landsmøtet til KrF i november går så langt klart i retning deltaking i Erna Solberg si regjering. Ei oppteljing som NRK har gjort viser at fem av dei tolv innstilte delegatane går for eit regjeringssamarbeid med høgresida. Tre ønskjer ikkje å gå i regjering. Dei fire siste har enno ikkje offentleggjort kva dei meiner. Det betyr at ingen av dei tolv delegatane så langt har tatt til orde for ei Ap-Sp-KrF-regjering. Undersøkinga så langt er i tråd med stemninga på fylkesmøtet i Ålesund denne veka.