Krevjande haust for norske bønder

Det blir ein krevjande haust og vinter for norske bønder, seier landbruksminister Jon Georg Dale frå Frp. Tørken gjer at mange bønder opplever ei fôrkrise og må importere fôr frå utlandet. Dale seier det er grunn til uro og at det vil bli vanskeleg å rydde opp i situasjonen utan regn.