Krevjande for maritim næring

Den maritime næringa seier det er mykje positivt i den nye krisepakken for næringslivet. 20 milliardar i månaden skal gå til ulike tiltak som til dømes satsing på havvind, men både verft, utstyrsleverandørar og reiarlag meiner det må meir til for å redde arbeidsplassar og sikre vidare drift. – Denne krisa er verre enn finanskrisa i 2008 og offshorekrisa i 2015. No var næringa i ferd med å reise seg etter dei to krisene, og så kjem dette på toppen, så vi treng hjelp, seier leiaren for Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.