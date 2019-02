Krevjande budsjett for Nye Molde

Budsjettet for 2020 blir krevjande for Nye Molde kommune. Dei tre kommunane Midsund, Molde og Nesset skal slå seg saman, og arbeidet med det første budsjettet og økonomiplanen for kommunen er no i gang. Dei første tre åra må den nye kommunen truleg kutte minst 60 millionar, kvart år. Noko som svarar til mellom 100–120 stillingar i 2020. Det skriv Romsdals Budstikke (krev innlogging).