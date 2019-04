Krever voksenrett for flyktninger

Møre og Romsdal KrF krever voksenrett til videregående skole for flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet. Dette blir fremmet som resolusjonsforslag til landsmøtet i KrF 26.-28.april. Fylkespartiet viser til at de fleste flyktningene kommer i voksen alder, og at mange av dem ønsker seg et yrkesfaglig studium, men ikke får studieplass.