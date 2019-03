Krever vedtak i juni

Fylkestinget i Møre og Romsdal må gjøre vedtak om Nerlandsøybrua i Herøy i juni. Det slo flere politikere fast da saken kom opp i samferdselsutvalget i dag. Nerlandsøybrua står på lista over bruer som må oppgraderes raskt. Flere av politikerene i utvalget er kritiske til at det har tatt tid å få frem saka. Lederen i utvalget, Kristin Sørheim (Sp), sier de har hatt møte med Herøy kommune. Hun tar sikte på at fylkestinget skal behandle saken i juni.