Krever umiddelbare oljegrep

I et felles opprop advarer ordførerne i 32 kommuner om full stans i nye oljeprosjekter. De krever umiddelbare tiltak fra regjeringen for å sikre arbeidsplasser. Oppropet er signert av ordførerne i blant annet Ålesund, Aukra, Aure, Ulstein og Ålesund. De mener at tiltaket som vil ha størst betydning for å sikre arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen, er å forskuttere selskapenes skattefradrag. Brevet er sendt til statsminister Erna Solberg (H), olje- og energiminister Tina Bru (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), finanskomiteen på Stortinget og partilederne (NTB).