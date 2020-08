Krever tiltak ved Hovden

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal krever at det blir satt i verk tiltak for å sikre drifta og tilbudet ved Ørsta/Volda lufthamn Hovden. Widerøe har varsla kutt i rutetilbudet på Hovden. Fylkespolitikerne krever at avgiftslettelsene under koronakrisen blir videreført og at Staten går inn og kjøper flyruter. Det var Kristin Sørheim fra Senterpartiet som la frem forslaget til uttalelse.