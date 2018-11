Krever tiltak fra kommunen

LOs Regionkonferanse i Møre og Romsdal krever at Bystyret i Ålesund tar tak i det de mener er brudd på arbeidsforhold ved Ålesund havn. De viser til at de har tatt kontakt med Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektorat for å varsle det de mener er brudd på arbeidsavtaler og tariffavtaler. Det skriver LO Møre og Romsdal i en pressemelding.