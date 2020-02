Krever reversering av kutt

Kommunestyret i Stranda krever at kuttvedtaket i desember som rammet Stranda videregående skole blir reversert. Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok store kutt innenfor det videregående skoletilbudet for å spre penger. Men nå viser regnskapet at fylkeskommunen hadde et overskudd i fjor på 313 millioner kroner. Derfor mener kommunestyret i Stranda at det må gjøres en ny vurdering. Kommunestyret krever også at vedtaket om å øke fergetakstene med to soner, blir reversert.