Krever priskutt på fylkesvegfergene

Joachim Orvik som har stått i bresjen for fergeopprøret, krever en reduksjon i billettprisen på fylkesvegfergene. I dag bestemte Stortinget at billettprisen på riksvegfergene skal reduseres som ett av tiltakene i forbindelse med situasjonen som koronaviruset har skapt. Men disse er det bare fire av i Møre og Romsdal - resten av sambandene er fylkesvegferger. Det er et soleklart krav at også disse fergene må få reduserte priser, mener Orvik.