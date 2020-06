Krever ny konsekvensutredning

Formannskapet i Ålesund krever en ny konsekvensutredning av havvindprosjektet Havsul 1 utenfor Mørekysten. Saken kom opp som referatsak, men Jarle Hauge Steffensen fra Miljøpartiet De Grønne fremmet forslag om å påklage at Havsul 1 får utvidet fristen for igangsettelse. MDG viste til at konsekvensutredningen er 10 år gammel, og at det må lages en ny dersom prosjektet skal gjennomføres. 10 politikere støttet MDG sitt forslag mens fem stemte i mot.