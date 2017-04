Krever møte med ledelsen i SAS

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har bedt om et møte med ledelsen i SAS etter at flere av flyavganger har blitt innstilt, skriver Tidens Krav (krever innlogging) 16.50-avgangen i går og morgenflyet i dag klokken 06.35 fra Kristiansund til Oslo ble kansellert. I går ble også to fly fra Oslo til Krisitansund ble kansellert.