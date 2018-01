Krever mobbelov i barnehagen

Barneombud Anne Lindboe ønsker at barnehagebarn også skal ha lovfestet retten til en trygg og god barnehagehverdag. Forskning viser at mellom 8 og 12 prosent av barna i barnehagen opplever mobbing. – Det er ikke slik at mindre barn tåler mobbing bedre, sier Lindboe.