Krever mer fra regjeringen

– Regjeringen sender regningen til arbeidstakerne i dagens krisepakke, mener Fellesforbundet avd. 65 som har 4200 medlemmer på Nordmøre og i Romsdal. De mener at deltidsansatte, enslige, lavtlønte og lærlinger rammes hardt, og at det er uakseptabelt. De krever at dagpengesatsene må økes og beregningsgrunnlag endres. – Stortinget må samle seg om at de som er i full stilling skal motta full lønn i de første 15 dagene man er permittert. Det er bra av regjeringen å legge frem omfattende tiltakspakker for å hindre smittespredning og avlaste bedriftene fra det inntektsbortfallet som de opplever. Samtidig må vi hindre at det blir en sterk svekkelse av økonomien og arbeidsplassene i etterkant av virusutbruddet, skriver de i en pressemelding.