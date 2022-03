Krever lavere fartsgrense forbi skisenter

Fartsgrensa forbi skisenteret på Strandafjellet må settes ned permanent til 50 kilometer i timen. Det sier Karsten Gefle som sitter i styret i en av hytteforeningene på Strandafjellet.

I dag er det 80 kilometers fartsgrense gjennom skisenteret, og Gefle sier mange kjører forbi skisenteret i stor fart.

Det haster med å få ned fartsgrensa, sier Gefle som frykter at det vil skje en alvorlig ulykke.

Han peker på at vegen deler skisenteret i to med mange aktiviteter på begge sider, og at det mangler lys, skilt og overgang for fotgjengere.