Krever kutt i antall ansatte

Styreleder i Helse Møre og Romsdal, Ingve Theodorsen, er sterkt kritisk til at lederne for klinikkene ved sykehusene knapt nok kom opp med noen forslag til reduksjon i tallet på ansatte.

Selv med de sparetiltakene som blir vedtatt i dag står det fortsatt igjen en budsjettutfordring på 133 millioner kroner.

Theodorsen er helt klar på at antall ansatte i helseforetaket må ned og krever en plan for dette snarest og innen sommeren.

Theodorsen ønsket i utgangspunktet planen levert til styremøtet i mars. Under debatten kom det frem at nedbemanning kan komme til å føre til funksjonsfordeling mellom sykehusene. Dermed aksepterte han formuleringen om at planen skal leveres snarest og innen sommeren.