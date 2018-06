Krever kulturhuspenger

Nordmøre regionråd krever at Staten finner penger til kulturhuset i Kristiansund på statsbudsjettet til høsten. I et brev til kulturministeren, kulturkomiteen og Mørebenken heter det at kulturhuset i Kristiansund er et svært viktig prosjekt for Nordmøre som region. Både kommunen og fylket har bevilget penger, men ikke staten.