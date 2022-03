Krever ikke erstatningsskip

Samferdselsdepartementet vil ikke kreve at Havila Kystruten i Herøy setter inn erstatningsskip når de ikke klarer å få ferdig de to skipa som er under bygging i Tyrkia. Det er et russisk finansieringsselskap som skal finansiere skipa, men på grunn av sanksjonene etter krigen mot Ukraina, er det usikkert hva som skjer. Havila vil fra mai ha to av fire skip i rute i Kystruten, mens Hurtigruten seiler med 7 skips langs kysten fra Bergen til Kirkenes