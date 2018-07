Krever handling

Tørkekrisen fortsetter å prege norsk landbruk. Næringspolitisk talsperson Terje Aasland i Arbeiderpartiet etterlyser nå handling fra regjeringen og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). – Det er helt nødvendig at landbruksministeren tar nye grep og sørger for at regjeringen bidrar med tilstrekkelig ressurser for å hindre at tørken utvikler seg til en større og langvarig krise for norsk matproduksjon, sier han til NTB.