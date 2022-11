Krever gangfelt på Sula

Om lag 200 personer stilte opp til en markering for tryggere skolevei på Sula søndag kveld. Innbyggerne etterlyser et gangfelt over E39. – Nå i mørketida blir en utrygg skolevei enda farligere for våre skolebarn, skriver en av initiativtakerne til NRK.