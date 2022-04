Krever full redegjørelse

Frank Sve fra Frp krever at fylkestinget får en full redegjørelse om striden mellom fylkeskommunen sitt kontrollorgan og revisjonen.

I følge Tidens Krav er det blitt en fastlåst konflikt mellom kontrollutvalget og Møre og Romsdal revisjon som kan føres tilbake til spørsmålet om godkjennelsen av regnskapet for 2019.

Onsdag ble fylkesutvalget hasteinnkalt til et lukket møte for å bli informert. Dette var et møte som på forhånd ikke ble gjort kjent via fylkets egen hjemmeside.

Situasjonen er alvorlig og det må ryddes opp umiddelbart, sier Sve. Han sier fylkestinget må få vite alt som har skjedd i saken.