Krever flere tiltak fra regjeringen

Maritimt Forum Nordvest mener regjeringens krisepakke har viktige tiltak som vil bidra til at maritime bedrifter kommer velberget gjennom krisen. – Vi vil berømme regjeringen for å handle raskt i denne krisesituasjonen. Dette er et viktig og riktig første bidrag til å trygge maritime arbeidsplasser. Vi forventer likevel at krisen raskt vil bre om seg, og vil kreve ytterligere tiltak i dagene og ukene som kommer. Bedriftene kan ikke bli sittende med en så stor del av regningen at arbeidsplasser står i fare, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest Arnfinn Ingjerd.