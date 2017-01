Krever fengsel i fire år

Aktor i straffesaka mot mannen som er tiltalt for blotting og en rekke overgrep mot mindreårige - har lagt ned påstand om at mannen må straffes med fengsel i fire år.Mannen er tiltalt for å ha forleda mindreårige gutter til å kle seg nakne fremfor nettkamera, og å utføre seksuelle handlinger.Han er også tiltalt for å ha blotta seg foran skolebarn.