Krever fengsel for tiltalt prest

Aktor mener at presten som er tiltalt for voldsbruk mot sine to barn, skal dømmes til ubetinget fengsel i 4 måneder, melder TV2. Straffesaken mot den voldstiltalte presten startet i Sunnmøre tingrett i går, og fortsatte med prosedyrer i dag. Ifølge tiltalen skal han gjennom nesten fire år ha vært voldelig og truende overfor sine barn. Påtalemyndigheten justerte i prosedyren tidsperioden ned til to år. Datteren skal ha blitt utsatt for vold over en toårsperiode.