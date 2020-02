Krever ekstraordinært møte

Frp-politiker Frank Sve krever at det blir innkalt til et ekstraordinært møte i fylkesutvalget for å få utsatt søknadsfristen for de videregående skolene. Bakgrunnen er overskuddet på 313 millioner kroner i Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkestinget har vedtatt omfattende kutt innenfor den videregående skolen. Sve mener dette ikke ville ha skjedd dersom fylkespolitikerne hadde visst om den økonomiske situasjonen. Han ønsker at fylkestinget kan behandle spørsmålet om å reversere kuttene i fylkestinget i april og at elevene kan søke på de fagene som ble vedtatt kuttet.