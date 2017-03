Krever ekstra penger fra eldre og uføre

RÅDMANN: Randi Dyrnes, foreslår at eldre og uføre kan få hjelp til å trille frem dunken mot en avgift. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg klarer det ikke selv. Jeg har ikke en sjanse.

88 år gamle Magnhild Bergfall fortviler. For over nyttår planlegger Sunndal kommune å gjøre hverdagen litt vanskeligere for pensjonisten.

Før hentet kommunen søppeldunken der den stod, men fra 1. januar krever de at den flyttes til maksimalt fem meter fra veien, for å gjøre søppeltømmernes jobb enklere og mer effektiv.

– Det er enda vanskeligere når det er så glatt ute, slik det har vært nå, sier Bergfall.

– Skvatt i stolen

FRP: Stig Rune Andreassen reagerer på det forelsåtte gebyret. Foto: Eirik haukenes / NRK

For å unngå problemer for eldre og uføre, har politkerne i kommunen bestemt at de kan få slippe å trille frem dunken, men ikke gratis.

– Jeg skvatt i stolen og ble sjokkert da jeg hørte at det skal pålegges et ekstragebyr på eldre og uføre som fikk dispensasjon til å fravike femmetersregelen, sier kommunestyremedlem i Sunndal, Stig Rune Andreassen (FrP).

For rådmannen er det viktig å undersøke hvor mange som vil benytte seg av ordningen og gebyret vil uansett ikke innføres i 2017.

– Jeg må høste noen erfaringer med det, og så må vi se hva vi kan gjøre. For avfall er et selvkostområde – det betyr at kostnadene skal dekkes inn av den inntekten vi har, forklarer rådmann i Sunndal, Randi Dyrnes.

Vil ha hjelp

FORTVILT: Magnhild Bergfall (88) vil ha hjelp til å trille frem søppeldunken. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Politikerne må nå ta stilling til rådmannens forslag og gi tommel opp eller tommel ned. Uansett hva de kommer frem til vil Magnhild ha hjelp til å trille frem søppeldunken. Hun synes likevel at det ville være smålig av kommunen om de tar seg betalt.

– Jeg har aldri opplevd å ha noen lang permisjon for barnefødsler og andre goder som finnes nå, som fri under barns sykdom. Det var bare ikke sånn før, forteller 88-åringen.

Så da burde de hente søppelet gratis nå?

– Ja, jeg synes det.