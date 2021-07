Krever at Volda får kommuneoverlege

Ørsta og Volda opplever et stort smitteutbrudd, men mangler kommuneoverlege. Nå får kommunen purring fra Statsforvalteren om dette, skriver Møre-Nytt.

– I den pågående pandemien vil det være uforsvarlig hvis Volda kommune ikke får ny kommuneoverlege. De kan inngå samarbeid med nabokommuner, bruke konstituering eller ansette vikar, men stillingen kan ikke være tom, skriver fylkeslegen i et brev til Volda kommune, ifølge avisen.

Kommunen har jobbet for å finne en erstatter for den forrige kommuneoverlegen. I et brev, som ble sendt tidligere i sommer, skrev fylkeslegen at det er lovpålagt å ha kommuneoverlege.