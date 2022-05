Krever at eldreombudet blir opprettholdt

Venstre i Møre og Romsdal krever at eldreombudet blir opprettholdt.

Regjeringa har i sitt forslag til revidert nasjonalsbudsjett foreslått å legge ned eldreombudet som i dag er lokallsert til Ålesund.

Venstre mener et aldersvennlig samfunn krever at de eldre har et talerør og en lyttepost for å fange bredden i de eldres interesser og behov.

Partiet viser til særlig tre områder som Eldreombudet selv har pekt å som svært viktige: helse- og omsorgstjenesten for eldre, eldre sine muligheter til samfunnsdeltakelse og arbeid og konsekvenser for eldre av digitaliseringen