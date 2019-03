Krever at Aure og Mork videreføres

De fire regjeringspartienes fylkesledere i Møre og Romsdal krever at rehabiliteringstilbudet i Aure og Mork i Volda blir videreført. Helse Møre og Romsdal har vurdert å samle det spesialiserte rehabliteringstilbudet på ett sted. En styringsgruppe har konkludert med å beholde Mork, men legge ned i Aure. De fire fylkeslederne frykter at ikke alle i fylket får et likeverdig tilbud, at kommunene blir satt under press, og at det tverrfaglige kompetansemiljøet går tapt.