Krever å få tilbake stilling

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn klager på at styret ved Høgskulen i Volda har omplassert henne, og fjernet henne fra stillinga som dekan, og krever nå å få stillingen tilbake. Det skriver Dagens Næringsliv. Bakgrunnen for saken er at det i lang tid har vært uro i avdelingen som Rotevatn har ledet. Seniorrådgiver Geir Waage Aurdal i fagforeningen Samfunnsviterne, som representerer Rotevatn sier til avisa at de mener vedtaket i realiteten er en oppsigelse. – Det er gjort av relevant myndighet, men på feil måte, sier han. Rotevatn krever nå å få stillingen som dekan tilbake.