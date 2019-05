Krever 90 mill. etter Viking-Sky

Et amerikansk advokatfirma krever 90 millioner kroner erstatning for alle skader som ble påført under Viking Sky-hendelsen i mars Advokatfirmaet Lipcon, Margulies, Alinsa & Winkleman mener

cruiseskipet seilte med vitende og vilje rett inn i det varslede uværet på vestlandskysten lørdag 23. mars, skriver TV 2, som har nyhetene fra World Marine News.