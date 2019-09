Krev tre år i fengsel

I forsvinningssaka har aktor lagt ned påstand om tre år fengsel utan vilkår for ein 39-åring som står tiltalt for å ha planta bevis mot eit ektepar frå Molde. Aktor Magne Nyborg viste i retten til at paret sat varetektsfengsla og isolert, skriv rbnett. Forsvararen skal legge ned sin påstand seinare i dag, men den tiltalte har tidlegare ikkje erkjent straffskuld.