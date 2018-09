Krev stans i bruk av lusemiddel

Forum for Natur og Friluftsliv, FNF, i Møre og Romsdal krev at bruken av hydrogenperoksid mot lus på oppdrettslaks blir fjerna. Kravet er sett fram i eit brev til Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Mattilsynet. Forumet meiner at dersom ikkje oppdrettsnæringa klarer å halde lusetalet på eit akseptabelt nivå må dei redusere laksevolumet i fjordane. Vi kan ikkje utsette fjordnaturen for slike eksperiment, heiter det i ei pressemelding frå FNF.