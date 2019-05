Krev respekt for språkmangfald

Nynorsk kultursentrum krev respekt for språkmangfald i ny språklov. Dei meiner at diskriminering og sjikane på språkleg grunnlag, må gjerast like ulovleg som diskriminering på anna grunnlag. Det seier styret i Nynorsk kultursentrum i eit innspel til den nye språkmeldinga og språklova. – Utgangspunktet for språkbrukarar er ulike, det må språkpolitikken spegle, seier Per Magnus Finnanger Sandsmark, direktør for Nynorsk kultursenter.