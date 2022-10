Krev redusert skattetrykk for bedriftene

Kommunane på Sunnmøre krev at det samla skattetrykket overfor bedriftene blir redusert.

Representantskapet i Sunnmøre regionråd har vedtatt ein uttale i dag der dei ber om at selskapsskatten blir halden på eit nivå som ikkje øydelegg for norskeigde bedrifter.

I tillegg krev dei at forslaget om ei mellombels auka arbeidsgjevaravgift på lønsinntekter over 750 000 kroner blir skrota, og at formueskatten blir lagt om slik at norske bedrifter ikkje blir tappa for kapital og ressursar.

Ordføraren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), meiner det regjeringa har foreslått i statsbudsjettet er nærast bedriftsfiendtleg. Han ønskjer at formueskatten på sikt blir fasa ut.