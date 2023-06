Krev minst seks år for ranstiltalte

Påtalemakta har lagt fram påstand om fengsel utan vilkår for dei tre mennene på Nordmøre som er tiltalt blant anna for å ha stripsa fast ei kvinne i ein stol over fleire timar. Dei krev seks år og seks månader for dei to mennene dei meiner har vore aktive hovudpersonar, pluss to månader ekstra for den eine på grunn av ein tidlegare dom. Den tredje tiltalte får påstand om seks år. Statsadvokat Magne Nyborg meiner dette var eit grovt ran som inneber å ta frå nokon fridomen. Dei legg også vekt på det dei meiner er tvang om seksuell omgang med seg sjølv, og at dei skal ha truga kvinna med å setje overdose på henne. John Marius Dybvik, som representerer den tiltalte med påstand om seks år og seks månader, meiner det ikkje er grunnlag for å krevje ein så streng straff. – Viss ein ser for seg domfelling i tråd med tiltale, meiner eg den rettspraksisen aktor viser til gjeld vesentleg grovare forhold, seier Dybvik. Dommen er venta å kome i veke 24.