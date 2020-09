Krev meir til rassikring

Nasjonal rassikringsgruppe meiner behovet for skredsikring av riks- og fylkesvegar er enormt, og krev at ramma til rassikring blir tredobla. Ifølge gruppa er det kartlagt eit behov på over 70 milliardar kroner i heile landet. – Ei tredobling må til for å få fjerna dei mest kritiske raspunkta i løpet av Nasjonal transportplan for 2022 til 2033, meiner rassikringsgruppa.