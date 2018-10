Krev meir pengar til politiet

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) krev meir pengar til førebyggande politiarbeid i Distrikts-Noreg. Det skriv Romsdals Budstikke. Klinge har vore blant kritikarane til den nye politireforma, og på måndag blir statsbudsjettet for 2019 lagt fram. Klinge meiner regjeringa må komme med eit løft til distrikta, slik at det ikkje blir mindre ressursar til operativt politiarbeid. Ho krev at justisminister Tor Mikkel Wara skal svare for seg, skriv avisa.