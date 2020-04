Krev meir kunnskap før utbygging

Organisasjonen Fiskebåt er misnøgde med at vindkraftprosjektet Havsul har fått utvida frist for å setje i gang utbygginga på Mørekysten. NVE gav Havsul konsesjon i 2008. Planen var dengang å bygge eit vindkraftverk på 350 megawatt i havet utanfor Ålesund og Aukra. Organisasjonen Fiskebåt meiner det har skjedd mykje på dei 12 åra som har gått sidan konsesjonen blei gitt, og krev at deat blir innhenta meir kunnskap om miljøpåverknader før utbygginga blir sett i gang.