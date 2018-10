Krev konkrete sparetiltak

Leiaren for overlegane i Helse Møre og Romsdal, John Kristian Høye, krev at leiinga i Helse Møre og Romsdal legg fram meir konkrete spareplanar.

Underskotet i helseføretaket er no så stort at styret i Helse Møre og Romsdal skal drøfte nye sparetiltak i morgon.

Høye seier at dei tilsette har vore gjennom så mange prosessar og spareprosjekt at dei er i ferd med å bli slitne. No er tida inne for å vere konkret, seier han. Han fryktar at dårleg økonomi kan sette både det nye sjukehuset på Hjelset og utbyggingane i Ålesund og Volda i fare.