Krev i overkant av 40 millionar i erstatning

Advokat Mette Yvonne Larsen legg ned påstand om erstatning for dei tre eldste Øvrelid-søskena på i overkant av 40 millionar kroner til saman.

Dei to yngste fekk til saman rundt 4 millionar i erstatning i førre runde i Frostating lagmannsrett. Dei tre eldste fekk ingenting, men den delen av dommen oppheva Høgsterett. Dermed blir erstatningskravet for dei tre eldste tatt opp på nytt.

Dei fem Øvrelid-søskena har gått til sak mot Ulstein og Hareid kommune fordi dei ikkje gjorde nok for å hindre at dei blei utsett for mishandling frå faren i barndommen på 60-, 70,- og 80-talet.