Krev gult nivå i Ålesundsskulane

Også i Ålesund krev Skolenes Landsforbund gult nivå i skular og barnehagar. Lokalleiar Christian Holstad Lilleng viser til at forbundet sentralt har kome med eit slikt krav. Det blir vist til at smitten i barnehagar og skular spreier seg raskt, og at det ikkje er nokon grunn til å vente med å sette på bremsene.