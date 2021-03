Krev garanti for tryggleiken

Samferdselsministeren må svare om det er forsvarleg å bygge Møreaksen i den planlagde traseen. Ein rapport fra Norges Geologiske undersøkingar frå 2015 peiker på at fjellet i havbotnen mellom Tautra og Otrøya er dårleg og ustabilt, og at ein må planlegge for jordskjelv med styrke fem på Richters skala. Arne Nævra i SV tar opp saka i Stortingets spørretime og vil ha garantiar om at dette er forsvarleg. Frank Sve frå Frp meiner saka bør bli granska av Stortinget.