Krev forklaring frå statsministeren

Stortingsrepresentant Else May Botten (Ap) ber statsminister Erna Solberg (H) forklare kvifor utgiftene til prosjekt innan karbonfangst og lagring kan bli på 70 milliardar kroner kvar år. Botten opplyser til VG at summen er åtte gonger høgare enn utrekninga frå i fjor. Karbonfangst og lagring er måtar Noreg kan medverke til å få ned utsleppa av klimagassar. Botten fryktar Solberg kan skape uvisse om gjennomføringa av desse prosjekta.