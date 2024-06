Krev ekstraordinære middel til Trollstigen

Romsdal interkommunalt politisk råd, Sunnmøre regionråd, Nordmøre interkommunalt politisk råd, LO Møre og Romsdal og NHO Møre og Romsdal har sendt ut ein felles uttale der dei krev handling knytt til situasjonen i Trollstigen.

Førre veke kom nyheita om at vegen blir stengt ut året på grunn av rasfare.

Partane meiner at dette ikkje berre får dramatiske konsekvensar for reiselivet på Nordvestlandet, men også store ringverknader for Noreg som reiselivsdestinasjon.

– Forholda i Trollstigen no er ein ekstraordinær situasjon som kre umiddelbar handling. Sikkerheita til både innbyggarar og besøkande, i tillegg til å bevare ein viktig turistattraksjon må blir prioritert, skriv dei.

Dei krev også at ekstraordinære statlege middel til rassikring må kome på plass.